الثني يتابع سير عمل مركز بنغازي الطبي لحل عدد من مختنقاته

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم مع مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي سير العمل بالمركز.

وذلك في إطار المتابعة الدائمة للخدمات الطبية التي يقدمها المركز لشريحة واسعة من المواطنين، كما تم بحث أبرز المشاكل والمختنقات التي تواجه العمل فيه، ومن أبرزها مشكلة التكييف المركزي والبنية التحتية والأكسجين المركزي، إضافة إلى كيفية وضع الحلول المثلى لهذه العراقيل.

هذا وأعلن رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء سيتكفل بحل إشكالية تقنية المعلومات التي تواجه المركز، كما أعطى الإذن بالتعاقد مع مئتي عنصر طبي وطبي مساعد محلي لسد العجز فيه.

كما بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، في اجتماع عقده في بنغازي مع رئيس جهاز الإمداد الطبي، الدكتور أحمد بورتيمة، بحث سير عمل الجهاز.

وناقش الثني خلال الاجتماع آليات التخليص الجمركي، والإجراءات المتعلقة باستخراج الشحنات الخاصة بالإمداد الطبي فرع بنغازي.

كما استعرض الاجتماع ملف صيانة مخازن جهاز الإمداد الطبي المتضررة نتيجة لتدميرها من قبل الجماعات الإرهابية في بنغازي فترة تحصنها في تلك المقرات بمنطقة بوعطني.

واستلم الثني من رئيس الجهاز قائمة بالاحتياجات العاجلة والضرورية للمستشفيات والمراكز الطبية لإتمام عملية توفيرها بشكل عاجل.

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