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اعتقال فني كهرباء أثناء اشتباكات غريان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، القبض على الفني حامد محمد الشريف التابع لمكتب تشغيل وصيانة أبو زيان وهو من ضمن الكوادر الفنية التابعة لدائرة جنوب غريان.

وقالت دائرة الإعلام بالشركة إن الشريف ألقي القبض عليه بعد ظهر أمس الاثنين وهو خارج مقر عمله متجها إلى منزله أثناء الاشتباكات التي جرت في محيط مكتب أبوزيان، الأمر الذي أدى إلى خروج العاملين بالمكتب وعودتهم إلى منازلهم.

ووطالبت الشركة في بيان نشرته دائرة الإعلام بصفحتها في “فيسبوك”، بإطلاق سراحه حيث كان يقوم بتأدية عمله اليومي ولا علاقة له بأي عمل عسكري أو سياسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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