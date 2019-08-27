مساهمة أوروبية لحل أزمة الصرف الصحي في سبها

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه ساهم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ أكبر المشاريع في سبها، وهو خط رئيسي للصرف الصحي مخصص للمدينة.

وقال مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم العمل على تسليم المشروع إلى المقاول للبدء في تنفيذ أعمال الترميم والتجديد بالمدينة وذلك في إطار الجهود المبذولة لمساعدة السلطات المحلية في تحسين تقديم الخدمات الأساسية.

وبين المكتب أن المشروع يهدف إلى حل مشكلة فيض مياه المجاري التي تعاني منها المدينة خلال السنوات الماضية، ويأتي لاستبدال الخط القديم الذي يفتقر لأعمال الصيانة منذ عام 1990 بحيث يتم إمداد خط جديد لشبكات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن مراسم التسليم حضرها عميد بلدية سبها حامد الخيالي، ومندوب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أحمد مجبر، وممثلون عن أعيان وحكماء مدينة سبها، ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الخيالي في كلمة إن هذا المشروع مهم جداً وسيحل أزمة حقيقية تواجهها المدينة، معربا عن شكره للاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهودهما لدعم المواطنين في مدينة سبها.

بدوره، لفت مجبر إلى أن الخط القائم حالياً على وشك الانهيار، وفي حالة عدم تخفيف الضغط عليه فإنه سينفجر في أي لحظة، مؤكدا أن هذا التوقيت الأنسب للبدء في تنفيذ المشروع تفادياً لمزيد من العواقب الكارثية التي تلحق بالمدينة وسكانها.

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