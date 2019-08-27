الشاهد يكشف توجهه بشأن ليبيا “وسفيان ونذير”

قال رئيس حزب “تحيا تونس” المرشح في انتخابات الرئاسة التونسية يوسف الشاهد، إن القضية الليبية من أولويات بلاده خاصة الجانب المتعلق بالأمن القومي بين البلدين.

وأكد الشاهد في حوار مع إذاعة “موزاييك” أن بلاده ومن خلال عضويتها في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة يمكنها لعب دور مهم في حل الأزمة الليبية، داعياً للدفع بالمبادرات الإيجابية، والجلوس مع جميع الأطراف الليبية.

وأشار الشاهد إلى أن تونس وليبيا والجزائر بمقدرتها النهوض بالمنطقة اقتصادياً والتوجه لدعم البعد المغاربي في الاستيراد والتصدير باعتبار أن هذه الدول لها تناغم اقتصادي وثقافي ومكملة لبعضها البعض.

وحول قضية اختفاء الصحفيين التونسيين سفيان ونذير القطاري في ليبيا منذ خمس سنوات، أكد الشاهد أن هذا الملف ليس سهلاً لافتاً إلى تواصله المستمر مع وزارة الخارجية التونسية التي تتابع الأمر.

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