عمليات الجيش تعلن مقتل 4 مدنيين جراء قصف الطيران التركي المسير للأصابعة

كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الثلاثاء، أن الطيران التركي المسيّر، التابع لحكومة الوفاق، يقصف الأصابعة حاليًا، وذلك بمحيط مدينة غريان، التي تشهد هجوما منذ صباح الأمس من قبل قوات الجيش

وبينت الغرفة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” ، أن القصف أسفر عن مقتل أربعة موظفين مدنيين كانوا يتواجدون بمقر أعمالهم بمخازن السلع التموينية، متهما الأتراك بقيادة الطائرات، من غرف العمليات بطرابلس، دون اكتراث بدماء الليبيين الأبرياء.

