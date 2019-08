تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، رسالة من السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، الذي استلم مهامه سفيرا لبلاده لدى ليبيا مؤخرا، وذلك ردا على رسالة الترحيب التي بعث بها العقوري إليه.

وأكد السفير الأمريكي حرصه على العمل مع مجلس النواب من أجل الوصول للسلام في ليبيا، مشددا حرص الولايات المتحدة على دعم ليبيا في مسيرتها نحو الاستقرار والازدهار.

