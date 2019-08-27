الطاهر يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعميق التعاون بمجالات الحوكمة واللامركزية

بحث المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، ميلاد الطاهر خلال اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، تعميق أوجه التعاون بين الوزارة والبرنامج والاستفادة من المعرفة الدولية في مجالات الحوكمة واللامركزية.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى بحضور مدير مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة ويأتي في إطار متابعة مجالات التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت أن اللقاء ناقش «إمكانية توسيع دائرة دعم البلديات المستهدفة في البرامج المشتركة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستهداف بلديات لم يتم استهدافها سابقًا في البرامج والأنشطة الدولية مع التركيز على البلديات المنتخبة حديثًا».

وأضافت أن اللقاء بحث أيضًا «إمكانية تقديم الدعم الفني للجنة نقل الاختصاص واللجان الفرعية القطاعية»، مشيرة إلى أن «موضوع استراتيجية إدارة النفايات الصلبة أخذ جانبًا مهمًا من النقاش بين المفوض بالوزارة ميلاد الطاهر والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو».

وقدم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال اللقاء «عرضًا لطريقة جديدة دولية حديثة كآلية متكاملة لمعالجة مثل هذه المواضيع تتمثل في حلول ابتكارية (Accelator Labs) كتجربة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من دول العالم منها دول في المنطقة حيث يتم بمشاركة أصحاب المصلحة لإيجاد الحلول الممكنة» وفق الوزارة.

وأشارت وزارة الحكم المحلي إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى «سير عمل مشروع الانتعاش والصمود ودعم الاستقرار الممول من الاتحاد الأوروبي. وانتهى بالاتفاق على مزيد من التنسيق والتعاون لما يحقق تمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين».

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