وكيل صحة الوفاق يوجه أول رسالة خطية إلى المواطنين في ليبيا

وجه وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد عيسى، رسالة خطية هي الأولى التي يوجهها مسؤول بارز في القطاع الصحي إلى المواطنين في مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن عيسى استهل رسالته التي تسلمتها إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالتأكيد على مسؤولية وزارة الصحة في منح جميع المواطنين حقوقهم المشروعة في التمتع بخدمات صحية متكاملة.

وجاء في رسالة عيسى التي حملت عنوان “مشروعات بارزة في طريقها إلى النهاية” في إشارة إلى استئناف مشاريع صيانة المستشفيات والتي توقف بعضها قبل أكثر من عقد كامل (إن ذوي الدخل المحدود مشمولين بحق الرعاية الصحية والتعليم المجاني قانونًا.. إن مجانية الخدمات الصحية لا تعني أن تكون تلك الخدمات تفتقر لأسس ومعايير الجودة.. بعزيمة المخلصين من أبناء الوطن سوف نكسر هذا الانطباع وهذه القواعد العقيمة.. هدفنا تحقيق عدالة اجتماعية بين جميع شرائح المجتمع ..وسنسعى إلى أن يتحصل المواطن البسيط على أرقى وأفضل الخدمات ولن يكون هناك فرق بين المواطن البسيط وبين من لديه القدرة على شراء الخدمة الصحية من القطاع الخاص).

وكشف عيسى، لأول مرة عن صعوبات “كبيرة” واجهته أثناء ممارسته مهامه قائلًا: ” واجهنا المرجفين والمشككين في إمكانية بلوغنا الهدف.. وواجهنا أيضًا الخائفين من تحمل المسؤولية الجانحين إلى السكون والهروب”

وأردف عيسى، ” إن الشعارات دون محتوى حقيقي لن تقدم أي نتيجة للمواطن ولكن ما سيحدث من تغيير جذري على كافة الأصعدة هو الرد الحقيقي والدافع الكبير مع اعترافنا بوجود كثير من الجوانب تحتاج لمزيد من الجهد والمثابرة والتخطيط الاستراتيجي لا سيما أنها وليدة سنوات طويلة من الإهمال والتقصير الواضح ولا يمكن علاجها بشكل فوري”.

