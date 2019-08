باكستان تؤكد رغبتها بتعزيز التعاون مع ليبيا في قطاع النفط

أعرب سفير باكستان لدى ليبيا، ساجد إقبال، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك مع ليبيا سيما في قطاع النفط والغاز وفتح آفاق التعاون بين إسلام أباد وطرابلس «وتحديدًا في مجالات المسوحات السيزمية وتطوير الموارد البشرية».

جاء ذلك خلال لقاء سفير باكستان، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها على الإنترنت بأن صنع الله وإقبال أكدا خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، معربين عن أملهما في مزيد تعزيز سبل التعاون المشترك، خاصة في قطاع النفط.

وأشارت المؤسسة، إلى أن أن صنع الله رحب برغبة باكستان في فتح آفاق التعاون مع ليبيا في قطاع النفط والغاز، مشددًا على أن «المؤسسة الوطنية للنفط عازمة على تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة خلال الفترة القادمة، تهدف أساسا إلى زيادة الإنتاج بشكل مستدام».

ودعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله «كافّة الجهات المهتمّة إلى المساهمة في هذه المشاريع من خلال الاطلاع على العطاءات التي تنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة».

