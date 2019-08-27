رسالة خطية من مسؤول بقطاع الصحة للمواطنين.. تعرف عليها

وجّه وكيل عام وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق محمد عيسى، رسالة خطية هي الأولى التي يوجهها مسؤول بارز في القطاع الصحي إلى المواطنين في مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأعلن عيسى في رسالته التي حملت عنوان “مشروعات بارزة في طريقها إلى النهاية” في إشارة إلى استئناف مشاريع صيانة المستشفيات والتي توقف بعضها قبل أكثر من عقد كامل، قائلا (إن ذوي الدخل المحدود مشمولين بحق الرعاية الصحية والتعليم المجاني قانونًا.. إن مجانية الخدمات الصحية لا تعني أن تكون تلك الخدمات تفتقر لأسس ومعايير الجودة.. بعزيمة المخلصين من أبناء الوطن سوف نكسر هذا الانطباع وهذه القواعد العقيمة..هدفنا تحقيق عدالة اجتماعية بين جميع شرائح المجتمع ..وسنسعى إلى أن يتحصل المواطن البسيط على أرقى وأفضل الخدمات ولن يكون هناك فرق بين المواطن البسيط وبين من لديه القدرة على شراء الخدمة الصحية من القطاع الخاص).

وكشف وكيل عام وزارة الصحة لأول مرة عن صعوبات “كبيرة” واجهته أثناء ممارسته مهامه قائلًا: ” واجهنا المرجفين والمشككين في إمكانية بلوغنا الهدف.. وواجهنا أيضًا الخائفين من تحمل المسؤولية الجانحين إلى السكون والهروب.. لكننا عقدنا النية والعزم والإخلاص لله وحده في أن نصل إلى الهدف ونحقق ما نستطيع بمجهود جماعي مؤسساتي منظم مبني على خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وليس من باب المبالغة أن أقول واجهنا أولئك الذين تعمدوا عرقلة أي نجاحات”.

وأردف العام قائلًا” إن الشعارات دون محتوى حقيقي لن تقدم أي نتيجة للمواطن ولكن ما سيحصل من تغيير جذري على كافة الأصعدة هو الرد الحقيقي والدافع الكبير مع اعترافنا بوحود كثير منن الجوانب تحتاج لمزيد من الجهد والمثابرة والتخطيط الاستراتيجي لا سيما أنها وليدة سنوات طويلة من الإهمال والتقصير الواضح ولا يمكن علاجها بشكل فوري”.

يشار إلى أن وزارة الصحة ستفتتح قريبًا قسم أشعة تشخيصية متطور وحديث داخل مستشفى الحوادث بأبي سليم وقسم للإسعاف والاستقبال وعيادات خارجية بمستشفى القلب تاجوراء.