مؤسسة النفط تناقش مقترحا باكستانيا للاستثمار في قطاع النفط 

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن رئيسها مصطفى صنع الله ناقش مع السفير الباكستاني لدى ليبيا، ساجد إقبال، رغبة الجانب البكستاني في فتح آفاق التعاون في قطاع النفط والغاز في ليبيا، وتحديدا في مجالات المسوحات السيزمية، وتطوير الموارد البشرية.

وبحسب المؤسسة، فإن صنع الله أبدى ترحيبه بالرغبة الباكستانية، مشددا على أن المؤسسة عازمة على تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة خلال الفترة القادمة، بهدف زيادة الإنتاج بشكل مستدام، وداعيا في السياق كافة الجهات المهتمة إلى المساهمة في هذه المشاريع من خلال الاطلاع على العطاءات التي تنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة.

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