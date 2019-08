قالت المنظمة الدولية للصليب الأحمر، إن أكثر من أربعة آلاف عائلة أجبرت على النزوح من مدينة مرزق إلى المناطق المجاورة، جراء الاشتباكات في المنطقة.

وأوضحت المنظمة في تغريدات لها، أن فريقها في سبها قام بتقييم الاحتياجات، ومساعدة النازحين في المنطقة، مشيرة إلى أن ثلثي العائلات النازحة في ست مدن تسلمت طرودا غذائية تكفي لمدة شهر، في حين استلمت مئتان وخمسون أسرة أدوات منزلية أساسية.

