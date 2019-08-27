الكهرباء تحذر من أعمال التخريب وتكدس القمامة أمام محطاتها في وادي الربيع

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن محطة التبة الرئيسة في وادي الربيع، تعرضت لتخريب ممنهج تمثل في تكسير الأبواب الرئيسية للمحطة بجرافة، وسرقة مولد الوقود، وتخريب منظومة التشغيل، وإشعال النيران في كابل وبكرة كانت موجودة في الموقع لأجل أعمال الصيانة.

كما اشتكت الشركة عبر صفحتها من تكدس القمامة، وإشعال النيران بها، ما سبب انسداد مصفيات الهواء لوحدات التوليد الغازية بمحطة جنوب طرابلس، وهو ما أدى إلى خروج بعض الوحدات على الخدمة، موضحة أن إدارة الشركة خاطبت الجهات الاعتبارية بالخصوص عديد المرات، ومحذرة من استمرار تكدس القمامة، ما ينعكس سلبا على باقي الوحدات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا