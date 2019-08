الفاخري يناقش مشروع إنشاء المركز الثقافي بالبيضان

أجرى رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة المؤقتة، جمعة الفاخري، زيارة عمل إلى بلدية انتلات البيضان، شملت جولة في المقار الإدارية بالمنطقة، ومناقشة مشروع إنشاء المركز الثقافي بالبيضان.

كما تضمنت الجولة التي رافقه فيها وكيل الهيئة للشؤون الثقافية وبعض مديري الإدارات، عقد لقاءات مع عميد البلدية وحكماء وأعيان المنطقة حول الشأن الثقافي بالبلدية، والاطلاع على معوقات المشهد الثقافي فيها، حيث تم الإعلان عن إقامة مهرجان ثقافي كبير يحمل اسم الشاعر حسن الأقطع.

