الأمم المتحدة تقدم عرض لليبيا بشأن طرق معالجة النفايات الصلبة

التقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد عبدالله الطاهر، اليوم الثلاثاء، مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا جيراردو نوتو.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن اللقاء تمحور حول متابعة مجالات التعاون بين الوزارة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والعمل على تعميق اوجه التعاون والاستفادة من المعرفة الدولية في مجالات الحوكمة واللامركزية، كما تم مناقشة امكانية توسيع دائرة دعم البلديات المستهدفة في البرامج المشتركة واستهداف بلديات لم يتم استهدافها سابقا في البرامج والانشطة الدولية مع تركيز على البلديات المنتخبة حديثا، وبحث امكانية تقديم الدعم الفني للجنة نقل الاختصاص واللجان الفرعية القطاعية.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى ملف ادارة النفايات الصلبة حيث قدم الممثل المقيم عرضا لطريقة جديدة دولية حديثة كآلية متكاملة لمعالجة مثل هذه المواضيع تتمثل في حلول ابتكارية (Accelator Labs) كتجربة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في عدد من دول العالم منها دول في المنطقة حيث يتم بمشاركة اصحاب المصلحة لإيجاد الحلول الممكنة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا