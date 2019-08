أعلنت شركة سرت لتصنيع النفط والخام عن مساعي يقوم بها مسؤولون بشركة هاليبرتون للخدمات النفطية لإعادة نشاط الشركة في البلاد.

وأوضحت شركة سرت على صفحتها بفيسبوك إن رئيس مجلس إدارتها اجتمع صباح اليوم مع نائب رئيس شركة هاليبرتون، حيث أكد الشريك الأجنبي أن استئناف نشاط شركة هاليبرتون هي فرصة جيدة مبديا تطلعهم إلى عودة نشاط الشركة في ليبيا وتوسيع التعاون في مجال الخدمات النفطية.

