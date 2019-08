أكد حرس السواحل التابع للقوات البحرية إنقاذ 65 مهاجرا غير قانوني بينهم امرأتان، وانتشال خمس جثث بينها جثتا امرأة وطفل.

وأكد حرس السواحل أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم يحملون جنسيات السودان ومصر والمغرب، إضافة إلى امرأة من تونس، في حين ترجع الجثث الخمس التي تم انتشالها لمهاجرين من جنسيات مغربية وصومالية وسودانية.

