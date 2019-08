ألقى أعضاء وحدة التزييف والتزوير بقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي القبض على شخص مصري الجنسية يمارس السحر والشعوذة في المدينة.

وجاءت عملية القبض بعد معلومات مصدرية عن دعوة الساحر المقبوض عليه ويدعى (م ج هـ) ليبية لإجراء أعمال شعوذة لها يزعم أنها تمتلك بها الجن.

