“القمامة” تعقّد مشكلة الكهرباء أكثر

قالت الشركة العامة للكهرباء إن تكدس القمامة واشتعال النار فيها تسبب بخروج بعض وحدات التوليد الغازية بمحطة جنوب طرابلس.

وأوضحت دائرة الإعلام بالشركة في بيان، الثلاثاء، أن تكدس القمامة واشتعالها أدى إلى انسداد مصفيات الهواء الخاصة بوحدات التوليد مما تسبب في خروج بعض الوحدات عن الخدمة.

وأشار البيان إلى أن الوحدة الخامسة بالمحطة خرجت عن الخدمة يوم السبت الماضي ولم تعد حتى الآن، مبينا أن الوحدتين السادسة والسابعة خرجتا عن الخدمة بالمدة الماضية.

ولفتت الشركة إلى أنه وفي حالة استمرار تكدس القمامة واشتعال النار فيها ينعكس ذلك سلباً على باقي الوحدات رغم مخاطبة إدارة الشركة الجهات الاعتبارية بالخصوص عديد المرات.

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