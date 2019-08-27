قائد “أفريكوم” يؤكد للسراج أن الحل في ليبيا دبلوماسي

العنوان_طرابلس

قال بيان صادر عن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) اليوم الثلاثاء، إن القائد الجديد الجنرال ستيفن تاونسيند أكد لرئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج «أهمية دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي» في ليبيا.

وأشار بيان «أفريكوم» إلى أن لقاء الجنرال تاونسند مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عقد أمس الاثنين في العاصمة التونسية بحضور السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ضمن زيارة إلى تونس تستهدف «حضور اجتماعات تركز على الأمن الثنائي الأميركي التونسي وعلى المصالح الأمنية الأميركية في ليبيا المجاورة».

وقال تاونسيند في البيان «لقد أكدنا لرئيس الوزراء السراج أهمية دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي».

ولتعزيز هذه النقطة، نوه البيان إلى أن الجنرال تاونسيند والسفير ريتشارد نورلاند سيلتقيان «لاحقًا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة. حيث سيناقش تاونسيند الطرق التي يمكن أن يواصل بها الجيش الأمريكي التعاون مع الأمم المتحدة لدعم التسوية السياسية في ليبيا».

وقال تاونسند «نحن ملتزمون بإجراء حوار مفتوح وشفاف حول هذه القضية الأمنية العاجلة. نحن نؤيد بالكامل جهود الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية والمكتب الخارجي لليبيا لتعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في ليبيا».

وشدد قائد «أفريكوم» على «أهمية ضمان احتواء تهديد التنظيمات المتطرفة والإرهابية وأن لا يخلق عدم استقرار إضافي في ليبيا والمنطقة بالنظر لوضع البلاد الحالي».

وقال تاونسيند: «من المهم التأكد من أن المنظمات المتطرفة العنيفة لا تشعر بأنها تستطيع استخدام الظروف في ليبيا لإحداث الفوضى وتعزيز أهدافها. كان هذا مجال اهتمام مشترك للنقاش خلال اجتماعاتنا، التعاون الوثيق مهم لمعالجة تهديدات تنظيمات التطرف العنيفة».

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