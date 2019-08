نشرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، جانب من الجهود التي يبذلها فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء في تأمين محطات الوقود وتـنظيمها، بمنطقتي تاجوراء والقربوللي، وذلك بعد تزويدها بالديزل (النافطة) لتزويد المركبات الآلية والمواطنين به. وتحيي وزارة الداخلية كافة الجهود الأمنية التي تبذل من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية وتأمين المرافق والأهداف الحيوية والخدمية لتقديم الخدمات للمواطنين، فمزيد من الجهد والعطاء خدمةً للصالح العام.

The post مركزي تاجوراء يعلن تأمين محطات الوقود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية