أصدر مكتب وكيل عام وزارة الصحة بيانًا توضيحيًا حول المشروعات التي أشار إليها الوكيل العام في رسالته التي وجهها إلى المواطنين مساء اليوم والتي حملت عنوان “مشاريع بارزة في طريقها إلى النهاية”. وبحسب البيان فإن الوزارة ستعلن قريبًا عن انتهاء المرحلة الأولى من مشاريع صيانة واستحداث أقسام داخل كل مستشفيات العاصمة طرابلس والتي لم تحظى باهتمام كالذي تشهده المستشفيات الآن. وأشار البيان إلى استكمال تجهيز وصيانة قسم الأشعة التشخيصية بمستشفي الحوادث أبي سليم بأحدث التجهيزات وسيتم افتتاح القسم خلال أيام، مع تنفيذ أعمال صيانة جذرية داخل أقسام أخرى بالمستشفى. وذكر البيان أن العيادة المجمعة زاوية الدهماني ستصبح خلال أسابيع قليلة جاهزة لاستقبال المواطنين كأول عيادة مجمعة تقدم خدمة الفحص المقطعي المحوسب بعد أن نجحت الوزارة في استئناف تنفيذ المشروع المتوقف منذ عام 2009.

The post قريبا.. الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى صيانة مستشفيات العاصمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية