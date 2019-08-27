قريبا.. الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى صيانة مستشفيات العاصمة

أصدر مكتب وكيل عام وزارة الصحة بيانًا توضيحيًا حول المشروعات التي أشار إليها الوكيل العام في رسالته التي وجهها إلى المواطنين مساء اليوم والتي حملت عنوان “مشاريع بارزة في طريقها إلى النهاية”.

وبحسب البيان فإن الوزارة ستعلن قريبًا عن انتهاء المرحلة الأولى من مشاريع صيانة واستحداث أقسام داخل كل مستشفيات العاصمة طرابلس والتي لم تحظى باهتمام كالذي تشهده المستشفيات الآن.