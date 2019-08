الأمم المتحدة: مستمرون في دعم النازحين جراء الاشتباكات في ليبيا

اختتمت كيلي كلمينتس، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء زيارة استمرت يومين إلى ليبيا، حيث تعهدت بالاستمرار في دعم النازحين وغيرهم من المتضررين من الاشتباكات الدائرة.

وخلال زيارتها، قيمت كليمنتس الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد. ومع استمرار الاشتباكات يومياً فإن العديد من الناس فقدوا منازلهم، وهم يعانون صعوبة الوصول إلى الخدمات، إلى جانب انقطاعات الكهرباء اليومية. هناك أكثر من 268,000 نازح ليبي داخل البلاد، منهم قرابة 120,000 نزحوا منذ بدء الاشتباكات في أبريل.

وقالت كليمنتس: “الناس في ليبيا يعانون بشدّة. ومن الضروري أن يواكب الدعم الإنساني وتيرة الاحتياجات المتزايدة. ينبغي أن لا يُنسى هؤلاء الناس”.

