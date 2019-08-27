قائد أفريكوم لـ السراج : الحل الدبلوماسي وعدم إستغلال الإرهابيين للظروف الراهنة

ليبيا – وَصلَ القائد الجديد للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ( أفريكوم ) الجنرال “ستيفن تاونسند” إلى العاصمة التونسية أمس الاثنين 26 أغسطس، لحضور اجتماعات تركز على العلاقات الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التونسية، وكذلك المصالح الأمنية الأمريكية في ليبيا المجاورة لتونس ، وفقاً لبيان صادر بالخصوص ترجمته صحيفة المرصد .

وفيما يتعلق بليبيا، التقى “تاونسند” على هامش الزيارة يرافقه السفير الأمريكي الجديد في ليبيا، “ريتشارد نورلاند”، مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي وكان هذا الاجتماع التمهيدي الذي عقد في تونس بمثابة فرصة ” لبناء علاقات جديدة وتقييم الوضع في ليبيا ” .

وتطرقت المحادثات بحسب البيان لموضوعات تتعلق بمناقشة البيئة الأمنية، وأهمية معالجة التهديد الذي تشكله المنظمات المتطرفة العنيفة القائمة ، والحاجة إلى حل النزاع في ليبيا.

وعلى الرغم من مضي أكثر من 24 ساعة عن الإجتماع الذي عقد في تونس وعودة السراج إلى طرابلس عقبه مساء أمس الإثنين إلى طرابلس على تمام الساعة التاسعة مساءً فأن أي بيان لم يصدر من مكتبه حول اللقاء ، فيما لم يتطرق بيان أفريكوم للوضع في طرابلس مع عدم تسمية أي طرف من الأطراف كمسؤول عن الأحداث .

وقد صرح الجنرال تاونسيند في ذات البيان بأنه أكد ” لرئيس الوزراء السراج أهمية دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي.”

ولتعزيز هذه النقطة وفقاً لأفريكوم ، سيلتقي تاونسند ونورلاند لاحقًا مع غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث سيناقشان معه الطرق التي يمكن أن يواصل الجيش الأمريكي من خلالها التعاون مع الأمم المتحدة لدعم التسوية السياسية في ليبيا.

وقال تاونسند :”نحن ملتزمون بإجراء حوار مفتوح وشفاف حول هذه القضية الأمنية العاجلة ، نحن نؤيد بالكامل جهود الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الليبية لتعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في ليبيا.”

وبالنظر إلى ” الصراع الحالي في ليبيا ” أشار تاونسند إلى أهمية ضمان احتواء التهديد الذي تشكله التنظيمات المتطرفة العنيفة لتجنيب ليبيا والمنطقة المزيد من عدم الإستقرار.

وقال تاونسند: “من الأهمية بمكان التأكد من أن المنظمات المتطرفة العنيفة لا تشعر بأنها تستطيع استغلال الظروف في ليبيا لإحداث الفوضى وتعزيز أهدافها ، لقد كان هذا مجال اهتمام مشترك واحدى النقاط التي ناقشناها خلال اجتماعاتنا ، ان التعاون الوثيق مهم لمعالجة تهديد المنظمات المتطرفة العنيفة. “

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أنها تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق استقرار الوضع السياسي في ليبيا ووقف أنشطة المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي .

وعلى الرغم من عدم وجود عناصر تابعة لأفريكوم حاليًا في ليبيا ، فإن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا قالت أيضاً أنها تواصل مراقبة الأوضاع في ليبيا وتقييم جدوى وجود عسكري أمريكي متجدد بمجرد أن تسمح البيئة الأمنية بذلك.

وقال السفير الأمريكي نورلاند ختاماً : “إنني ممتن لأفريكوم على كل المساعدة التي قدمتها في الماضي لدعم الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا، وآمل أن تمكن الظروف في النهاية أفريكوم من العودة.”

المرصد – متابعات

الترجمة : المرصد – خاص

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