توزيع مساعدات إنسانية على النازحين من مرزق بمدينة هون

شرعت لجنة النازحين بمدينة هون في توزيع المساعدات الإنسانية على الأسر النازحة من مدينة مرزق بسبب الأحداث التي شهدتها مؤخرا ..

وقالت رئيسة اللجنة نجية عبدالله ابوشعوة أن حملة جمع المساعدات انطلقت منذ يومين وتجاوب معها الأهالي من التجار ورجال الأعمال والموطنين رجالا ونساء وقدموا كافة الاحتياجات من المواد الغذائية والألبسة التي فعلا تم الشروع في توزيعها على الأسر التي نزحت إلى هون والتي تجاوز عددها الأربعين أسرة تتكون الأسرة الواحدة من خمسة إلى عشرة أفراد من النساء والرجال والعجائز والأطفال .

وأضافت بان هذه الحملة من المساعدات تتم بمساعدة مكتب شؤون المرأة بالمنطقة العسكرية الوسطى والمؤسسات الخيرية الأخرى .. إضافة إلى مبالغ مالية وأدوية علاجية للمرضى ووجبات غذائية لفترتي الغذاء والعشاء توزع بشكل يومي على الأسر النازحة

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