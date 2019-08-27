وفاة مشجع نادي النصر برصاص عشوائي في بنغازي

توفي ظهر اليوم الثلاثاء سيف النصر رمضان الجطلاوي (26 عامًا) مشجع نادي النصر متأثرًا بالإصابة جراء إصابته برصاصة عشوائية أثناء مشاركته في الاحتفاليه بعد فوز فريقه.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الجطلاوي أصيب بطلق ناري عشوائي دخل من الرقبة وخرج من الصدر، ونقل إلى المستشفى لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وأوضحت البرغثي، أن قلب الجطلاوي توقف مرتين أمس الاثنين وأجرى له الأطباء انعاش، وحاولوا إنقاذ حياته إلا أنه أصابته كانت خطيرة.

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار فوضى السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبه عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين ين قتيل وجريح.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا