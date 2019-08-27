باشاآغا لـ السفير الإيطالي: قوات الوفاق قادرة على دحر عدوان حفتر

ليبيا – بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الثلاثاء مع سفير إيطاليا لدى دولة ليبيا جوزيبي بوتشينو الوضع الأمني بالعاصمة طرابلس.

السفير الإيطالي أعرب بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق عن إنزعاجه من الضربات التي يتعرض لها مطار معيتيقة الدولي من قبل ما تم وصفه بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

ومن جهته، زعم باشاآغا :” إن هذه الهجمات كانت على أهداف مدنية ومن يرتكب هذه الأعمال يعتبر مجرماً ويجب أن يتحمل مسؤولية أعماله وأن هذا الخطر لن يزول إلا بإبعاد مليشيات حفتر”، مشيراً إلى أن قوات الوفاق هي قوة شرعية وقوية جداً وقادرة على دحر ماتم تسميته بـ” العدوان”، مضيفاً :”بأن معنويات مليشيات حفتر منهارة جداً”.

وإتهم باشاآغا القائد العام للقوات المسلحة بخرق الهدنة التي طالبت بها الأمم المتحدة ضارباً بعرض الحائط النداءات الدولية التي تطالب بوقف هذه الخروقات، حسب زعمه. وفيما يتعلق ببقاء السفارة الإيطالية بطرابلس، قال السفير الإيطالي :” نحن باقون في العاصمة طرابلس رغم كل الظروف وسنتعاون مع حكومة الوفاق الوطني بإعتبارها الحكومة الشرعية والمدعومة دولياً “، مشيراً إلى جهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق من أجل توفير الإستقرار والأمن داخل العاصمة والمناطق الأخرى. وفيما يتعلق بمسألة المهاجرين غير الشرعيين ، لفت السفير الإيطالي إلى أن بلده تساعد دولة ليبيا في هذا الشأن ومستمرة في مساعدة دولة ليبيا في سياسة معاملة المهاجرين غير الشرعيين.

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