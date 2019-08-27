مشاريع المنطقة الجنوبية على طاولة إجتماع السراج مع وزير التخطيط

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس مع وزير التخطيط الطاهر الجهيمي.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس عدداً من الملفات الحيوية من بينها تسريع تنفيذ مشروعات المنطقة الجنوبية ومتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لمعالجة مشكلة الكهرباء، والموقف التنفيذي لمشروعات زيادة القدرة الإنتاجية لتغطية الاستهلاك العام.

وتم خلال الاجتماع مراجعة ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، والشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.