المشري: عملية بركان الغضب إستكمال لعملية البنيان المرصوص للدفاع عن مدنية الدولة

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء، رفقة رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس بلقاسم دبرز، قادة غرفة عملية البنيان المرصوص برئاسة بشير القاضي، رفقة الناطق الرسمي محمد الغصري وعدد من قادة المحاور بالعملية.

المشري أشاد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري بالدور الذي وصفه بـ” المهم والبطولي ” الذي تقوم به غرفة البنيان المرصوص في مواجهة ما وصفه بـ” العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، مضيفاً بأن القوة قامت بهزيمة ثاني أكبر بؤرة لتنظيم داعش الإرهابي في العالم وأنها أكثر الأوراق نصوعاً في مسيرة مكافحة الإرهاب حسب تعبيره .

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وأكد بحزب العدالة والبناء أن “عملية بركان الغضب” التابعة للرئاسي تعتبر استكمالاً لـ”عملية البنيان المرصوص” التي انطلقت لأجل مواجهة المتطرفين الرافضين لمدنية الدولة ومؤسساتها حسب قوله ، مؤكدا على ضرورة استيعاب كل من شارك في عملية البنيان المرصوص كنواة للمؤسسات الأمنية خاصة، وفق خطط مناسبة تضعها الجهات المعنية.

وقال المشري بأن لقائه هذا يأتي استكمالا لمجموعة لقاءات يجريها السيد الرئيس مع مختلف التشكيلات العسكرية المشاركة في الدفاع عن ما وصفه بـ” مدنية الدولة “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية