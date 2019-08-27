البدء في أعمال الصيانة بمركز بنغازي الطبي

باشرت إدارة مركز بنغازي الطبي في إجراء أعمال الصيانة لأجهزة المصاعد والتكييف المركزي ، وذلك ضمن خطة التصليحات والتطوير الجارية حالياً داخل المركز .

مدير عام مركز بنغازي الطبي ، دكتورة – فتحية العريبي – قالت ان أجهزة التكييف المركزي بالمركز عبارة عن ثلاث محركات ضخمة (الشيلار) حالياً يعمل محرك واحد وأما الاثنين الأخرين خارج الخدمة بسبب انتهاء العمر الأفتراضي للمحركات التي تم تركيبها منذ سبعينات القرن الماضي.

وأوضحت – العريبي – ان فرق الصيانة بقاعدة بنينا الجوية قد أبدت إستعدادها لإجراء عملية تصليح وصيانة هذين المحركين لكونه يوجد تشابه كبير بينهما وبين محركات الطائرات وعليه تم الإتفاق معهم على تصليح المحرك الأول بمبلغ 173 ألف دينار ليبي يتم دفع نصف القيمة مقدماً وأما النصف الأخر يكون بعد الانتهاء من عملية التصليح والتسليم في غضون شهر ، لتتم بعدها عملية تصليح المحرك الثاني.

وأشارت – العريبي – عبر الحساب الرسمي لمركز بنغازي الطبي على شبكة الفيسبوك ، ان أعمال الصيانة هذه تعتبر حل مؤقت وان الحل الجذري هو إستجلاب محركات تكييف مركزي جديدة وبمواصفات حديثة.

كما أوضح مدير عام مركز بنغازي الطبي ، ان أعمال الصيانة والتصليح الجارية داخل مركز بنغازي الطبي شملت المصاعد الكهربائية بالمركز وان فرق الصيانة انتهت من صيانة 22 مصعد من إجمالي عدد 48 مصعد كهربائي

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