انتشال 5 جثث لمهاجرين وفقدان 20 قبالة الخمس

أعلنت البحرية الليبية، مساء الثلاثاء، انتشال 5 جثث لمهاجرين غير قانونيين، وفقدان نحو 20 آخرين، وإنقاذ 65، بعد غرق قارب على بعد 9 أميال شمال الخمس.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية، في بيان، إن عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب حوالي 90 فردا وفق إفادة الناجين، حيث تلقت غرفة عمليات حرس السواحل فجر الثلاثاء بلاغا بوجود قارب يحتاج إلى إغاثة سريعة دون إعطاء إحداثيات أو معلومات دقيقة عن الموقع.

ولفت البيان إلى أن عملية البحث والإنقاذ كانت كبيرة بمشاركة زورق الدورية (أوباري) قاطرة انطلقت من ميناء الخمس وعدد من مراكب الصيادين، توقفت عملية البحث مساء مع إبلاغ صيادي المنطقة بالإبلاغ عن أي جثث يعثرون عليها لاحقا في الموقع.

وذكرت البحرية الليبية أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من جنسيات سودانة ومصرية، ومغربية، وامرأة واحدة من تونس.

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