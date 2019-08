رئيس «العامة للدعم المركزي» يلتقي مسؤولي محطات الوقود بالقربولي

عقد رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، اجتماعا بمسؤلي محطات الوقود ببلدية القربولي، وذلك لوضع خطة لتأمين محطات الوقود بعد تزويدها بالديزل “النافطة”، لإنهاء الإزدحام أمام محطات الوقود وتنظيم حركة دخول وخروج المركبات الألية والمواطنين للتزود بالديزل.

الجدير بالذكر بأنه قد تم التواصل مع لجنة معالجة أزمة الوقود بصورة مُباشرة لتوفير الديزل وتحديد المحطات التي سيتم تزويدها به.

وكما تم خلال الاجتماع التنبيه على كافة محطات الوقود بأن العمل سيكون طيلة (24ساعة).

