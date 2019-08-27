عمليات الكرامة: الموقف العسكري تحت السيطرة ومفاجئات مرتقبة وحاسمة في الجبهات

أكدت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أن الموقف العسكري تحت السيطرة، مطالبةً عدم الاستماع للاخوان واكاذيبهم، حسب وصفها.

وقال المركز الإعلامي للغرفة في بيان مقتضب صادر عنها، أنه تم كشف العديد من التجهيزات التي أعدتها تركيا والإخوان والتي يعولون عليها، مضيفا ان سحب قوة الوفاق من مختلف المحاور من خلال عمليات القوات المسلحة المحددة والمبرمجة والتي أكدت المعلومات التي كانت القيادة بحاجة إليها.

وبخصوص غريان شدد البيان على أنها هدف لابد من التعامل معه بشكل تعبوي لتحقيق نتائج ليس لمجرد الدخول للمدينة ولكنه سيحمل مفاجئات عسكرية ستكون حاسمة على الجبهات.

وكانت قوات الجيش الوطني قد سجلت تقدماً ملحوظاً في محاور غريان وسيطرت على عدد من المواقع والنقاط الهامة لكنها انسحبت منها في وقت لاحق وبشكل مفاجئ.

ويقود الجيش الوطني، منذ أسابيع، عملية عسكرية من أجل استعادة السيطرة على مدينة غريان الواقعة جنوبي غرب طرابلس من قوات الوفاق، التي بسطت نفوذها عليها منذ أواخر يونيو الماضي.

وتعتبر مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كلم من العاصمة طرابلس، من أهم المدن الاستراتيجية غرب ليبيا، حيث تمثلّ نقطة تواصل بين الغرب والجنوب الليبي، وتمرّ منها الطرقات المؤدية إلى العاصمة طرابلس وكذلك إلى مدينة مصراتة، فضلا عن دورها في تقديم الدعم العسكري لأي طرف يسيطر عليها، إذ تضمّ مهبطا للطائرات العمودية، يمكن من خلاله قيادة العمليات العسكرية الجويّة.

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