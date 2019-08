المتوسط:

التقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند و قائد قوات الافريكوم لاجنرال ستيفن تاونسند مع رئيس الوزراء بحكومة الوفاق فائز السراج في تونس .

ركز الاجتماع على كيفية تحقيق البيئة الأمنية في ليبيا ، وأهمية معالجة تهديد المنظمات المتطرفة العنيفة القائمة في ليبيا ، والحاجة إلى حل النزاع الحالي من خلال المفاوضات السياسية.

أكد السفير نورلاند والجنرال تاونسيند دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وضرورة تعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في ليبيا.

The post “السراج” يلتقي قائد الافريكوم والسفير الامريكي في تونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية