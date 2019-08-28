السراج يلتقي السفير الأمريكي وقائد الأفريكوم في تونس

اجتمع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائد الجديد للقيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفن تاونسند، برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في العاصمة التونسية.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في ليبيا، وأهمية معاجلة تهديد التنظيمات الإرهابية، وسُبل حل النزاع الحالي، عبر المفاوضات السياسية.

وأكد السفير الأمريكي والجنرال تاونسند، دعم الولايات المتحدة، لأجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وتعزيز الاستقرار المشترك في ليبيا.

وأوضح المجلس الرئاسي، أن الاجتماع حضره عدد من كبار الضباط ، رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق،الفريق ركن محمد الشريف، مع ضباط آخرين في المجلس الرئاسي.

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