سبها الطبي يصدر إحصائية قسم العمليات من “يناير إلى أغسطس”

أصدر مركز سبها الطبي، تقريرا لعدد العمليات التي تمت في المركز، بدءًا من شهر يناير إلى شهر أغسطس من الحالي الحالي، بقسم العمليات.

ونشر المركز صورة لعدد العمليات، مرفقة بالحالات الصحية، من قسم النساء والولادة، وقسم العيون، وقسم العظام، والباطنية، وأقسام الجراحية والكلى وقسم الأذن والأنف وقسم جراحة المسالك.

وأوضح المركز في وقت سابق، أن جميع العيادات الخارجية للمركز، يتواجد بها أطباء باستثناء عيادة الباطنية، وذلك بسبب ضغط العمل، داخل القسم ونقص اطباء الباطنة داخل المركز.

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