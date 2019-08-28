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سبها الطبي يصدر إحصائية قسم العمليات من “يناير إلى أغسطس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مركز سبها الطبي، تقريرا لعدد العمليات التي تمت في المركز، بدءًا من شهر يناير إلى شهر أغسطس من الحالي الحالي، بقسم العمليات.

ونشر المركز صورة لعدد العمليات، مرفقة بالحالات الصحية، من قسم النساء والولادة، وقسم العيون، وقسم العظام، والباطنية، وأقسام الجراحية والكلى وقسم الأذن والأنف وقسم جراحة المسالك.

وأوضح المركز في وقت سابق، أن جميع العيادات الخارجية للمركز، يتواجد بها أطباء باستثناء عيادة الباطنية، وذلك بسبب ضغط العمل، داخل القسم ونقص اطباء الباطنة داخل المركز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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