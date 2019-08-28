المشري: “بركان الغضب” استكمال لعملية البنيان المرصوص

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، يوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، قادة غرفة عملية البنيان المرصوص برئاسة آمر الغرفة، بشير القاضي، ضمن مجموعة لقاءات يجريها المشري مع مختلف التشكيلات العسكرية المشاركة في الدفاع عن مدنية الدولة.

وحسب بيان لمجلس الدولة الاستشاري، كان اللقاء بحضور رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الاستشاري، بلقاسم دبرز، والناطق السابق باسم عملية البنيان المرصوص، محمد الغصري، وعدد من قادة المحاور بالعملية.

وأضاف البيان، أن المشري أشاد خلال اللقاء بما وصفه “الدور المهم والبطولي” الذي تقوم به غرفة البنيان المرصوص في مواجهة العدوان على طرابلس، وما قامت به الغرفة من هزيمة لثاني أكبر بؤرة لتنظيم داعش الإرهابي في العالم، مشيرًا إلى أنها أكثر الأوراق نصوعًا في مسيرة مكافحة الإرهاب.

وفي مُستهل اللقاء، أكد المشري على أن عملية بركان الغضب تعتبر استكمالاً لعملية البنيان المرصوص، التي انطلقت لأجل مواجهة المتطرفين الرافضين لمدنية الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا على ضرورة استيعاب كل من شارك في عملية البنيان المرصوص كنواة للمؤسسات الأمنية خاصة، وفق خطط مناسبة تضعها الجهات المعنية.

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