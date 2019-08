المتوسط:

كشفت قناة العربية الإخبارية عن قصف الجيش الليبي على بوابة الهيرة بين منطقتي العزيزية وغريان.

وشهد محيط مدينة غريان اشتباكات حادة خلال الساعات الماضية بين الجيش والقوات الموالية لحكومة الوفاق المسيطرة على المدينة.

