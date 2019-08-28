ارتفاع ضحايا غرق قارب المهاجرين قبالة شواطئ ليبيا إلى 40 مهاجرا

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، أن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم قبالة الشواطئ الليبية، بالقرب من مدينة الخُمس، وصل إلى قرابة 40 غريقا.

وجدّدت المفوضية دعوتها العاجلة للتحرك لأجل إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، بعد إنقاذ قرابة 60 مهاجرا، مشيرة أن عمليات الإنقاذ ما تزال مستمرة، منذ صباح أمس.

وشدّد المبعوث الخاص للمفوضية فينسنت كوشتيل، يجب أن لا يتم قبول ما حدث ببساطة، لأنها مأساة وضرورة أن يتم تحويل التعاطف حول ما حدث، إلى عمل فعلي يمنع وقوع خسائر بشرية جديدة، للمهاجرين.

ووصفت المفوضية ما حدث بالمأساة، وأن التقديرات تشير إلى أن 900 شخص فقدوا حياتهم منذ بداية العام 2019، وأنه يجب رفع القيود القانونية واللوجستية عن عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات الحقوقية ، سواء في البحر أو في الجو.

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