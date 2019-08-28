المجلس التسييري طبرق يعلن حالة النفير والطوارئ بعد أزمة انقطاع المياه

أعلن المجلس التسييري ومجلس الشورى والحكماء في مدينة طبرق، حالة النفير والطوارئ، بسبب نقص المياه في المدينة.

وعقد رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية، اجتماعا مع أعضاء المجلس وبحضور مجلس الشورى وعدد من الحكماء في طبرق، لمناقشة مشكلة إغلاق شركة المياه والصرف الصحي والتي تسببت في نقص المياه بالمدينة .

واستعرض الاجتماع الخطوات التي تبنتها البلدية، من أجل الإصلاح للشركة، إضافة لعقدها عدد من الاجتماعات يوم أمس، لإيجاد حلول للأزمة التي تواجهها المدينة.

وأشار بوالخطابية خلال الاجتماع، أن المجلس لم يجد التعاون من إدارة الشركة بالجبل الأخضر، وأنها لم تهتم بمشكلة نقص المياه وانهيار الشبكة وانفجار خطوط المياه الرئيسية التي لم يتم إصلاحها.

وقرّر رئيس المجلس التسييري، ضرورة إبلاغ مجلس النواب والحكومة المؤقتة وتوضيح معاناة أهالي مدينة طبرق، من أجل الوقوف على الأزمة والبحث عن حلول سريعة وعاجلة في أقرب وقت.

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