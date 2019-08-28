مفوضية اللاجئين: مخاوف من غرق 40 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، شارلي ياكسلي، إن هناك مخاوف من فقد نحو 40 مهاجرًا جراء غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا، وأن عدد الناجين ربما بلغ نحو ستين شخصًا، حسب وكالة الأنباء رويترز.

وأضاف «ياكسلي»، عبر حسابه على موقع «تويتر»، «ترد أخبار مروعة عن احتمال حدوث خسائر كبيرة في الأرواح في غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا.. التفاصيل لا تزال غير واضحة»، معقبا: «نحو 60 شخصًا ربما أنقذوا، وعادوا إلى الشاطئ، فيما تشير التقديرات إلى أن هناك 40 شخصًا على الأقل بين قتيل ومفقود».

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يذكر أن حرس السواحل بالقطاع الأوسط أنقذ 65 مهاجرًا، وانتشل 5 جثث أخرى، قبالة ساحل مدينة الخمس، بعدما غرق القارب الذي كانوا على متنه.

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