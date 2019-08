الصعوبات التي تواجه القطاعات الحكومية على أجندة جلالة وأونيس

المتوسط:

التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين رئيس اللجنة العليا لشؤون النازحين بحكومة الوفاق، يوسف جلالة، الثلاثاء، رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعرض الصعوبات التي تواجهها القطاعات الحكومية، بما فيها بعض العاملين بالهيئة النازحين من مناطق الاشتباكات وفقدانهم ممتلكاتهم، وعدم قدرتهم على الحضور لأعمالهم.

وطالب رئيس الهيئة، من جلالة العمل بالاستمرار في دعم النازحين وتوفير بدائل سكن والاحتياجات الأساسية للنازحين من موظفي الهيئة ونخب المثقفين .

واطّلع جلالة، رئيس الهيئة على تقرير نتائج أعمال اللجنة دعم النازحين من خلال البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين، وأكد على أنه سيقوم بنقل مطالب القطاعات للجنة الطوارئ، تمهيدَا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

