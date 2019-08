“المشري” يلتقي قادة غرفة عمليات البنيان المرصوص

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس رفقة رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس “بلقاسم دبرز”، قادة غرفة عملية البنيان المرصوص برئاسة آمر الغرفة اللواء “بشير القاضي”، رفقة الناطق الرسمي اللواء “محمد الغصري”، وعدد من قادة المحاور بالعملية.

وأكد المشري خلال اللقاء على أن عملية بركان الغضب تعتبر استكمالا لعملية البنيان المرصوص، مشددا على ضرورة استيعاب كل من شارك في عملية البنيان المرصوص كنواة للمؤسسات الأمنية وفق خطط مناسبة تضعها الجهات المعنية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مجموعة لقاءات يجريها المشري مع مختلف التشكيلات العسكرية المشاركة في الدفاع عن مدنية الدولة.

