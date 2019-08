انتشال 5 جثث وإنقاذ 65 آخرين من الغرق قبالة ساحل الخمس

خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلن الناطق الرسمي باسم البحرية، العميد أيوب قاسم، الثلاثاء، إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي وانتشال جثث 5 أشخاص شمال الخمس.

وأكد العميد أيوب قاسم: في تصريح لـ” المتوسط”، “ورد بلاغ إلى غرفة عمليات حرس السواحل بوجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إغاثة سريعة، وذلك على بعد 9 ميل شمال الخمس، دون إعطاء إحداثيات أو معلومات إضافية عن الهدف”.

وتابع البيان: “تم إبحار الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل والبحث عن القارب المنكوب في المنطقة المحتملة، وبعد بحث تم العثور على القارب حوله مهاجرين غير شرعيين وبعض الجثث”.

وأضاف أنه جرى إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي بينهم امرأتان، وانتشال 5 جثث [3 رجال وامرأة واحدة وطفل واحد]”، مشيرا إلى أن الضحايا من الجنسيات الصومالية والمغربية، مشيرا إلى أن البحث لا زال جاريا عن المزيد من الناجين والجثث.

وكانت منظمة “هاتف الإنقاذ”، التي تعني بإنقاذ المهاجرين، أعلنت غرق قارب يحمل مهاجرين انطلق من ليبيا، مؤكدة أنها تواصلت مع خفر السواحل الليبي بشأنه، إلا أنهم لم يقوموا بشيء.

وقالت المنظمة إن أحد صيادي الأسماك الليبيين تواصل معها وأخطرها بغرق قارب قبالة سواحل ليبيا، مؤكدة أن الصياد قال للمنظمة إنه قام بإنقاذ ثلاثة مهاجرين، وأنه رأى الكثير من الجثث طافية على سطح المياه.

ووفقا لشهادة الصياد، فإن القارب كان يحمل أكثر من 100 مهاجر، مضيفة أن الصياد سلم المهاجرين الذين أنقذهم لسيارة إسعاف في ليبيا، دون ذكر المكان الذي تمت فيه تلك العملية.

