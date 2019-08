عميد زليتن يناقش مختنقات الموارد المائية مع عدد من مسؤولي القطاعات

المتوسط:

ناقش عميد البلدية “المكلف” السيد مصطفى بن عائشة في اجتماعه الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء بديوان البلدية مع عدد من مسئولي القطاعات ،أوضاع ومختنقات مشاريع الموارد المائية بالبلدية وبحضور وكيل ديوان البلدية عمر البربار .

وحضر الاجتماع مدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي بزليتن علي الخلاب ومسئول قطاع الإسكان والمرافق فتحي القاضي ومسئول قطاع الزراعة إبراهيم الرازقي ومدير مشروع جنوب زليتن سليم بن حسين وحضور رمضان إبراهيم الغويل مستشار بجهاز النهر الصناعي.

وأكد الإجتماع على ضرورة التواصل مع مدير محطة تحلية المياه بزليتن لمعرفة آخر المستجدات والتفاصيل فيما يخص بمشروع التوسعة للمحطة والمحطة الجديدة.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل لمراجعة مخططات مشروع حقل الآبار وتقسيم الوضع المائي وفقاً للآبار التي تم حصرها بالمنطقة ووضع تصور كامل للمواصفات التنفيذية لحفر الآبار.

وتم خلال الاجتماع تكليف مسئول قطاع الإسكان والمرافق بالتواصل مع المقاولين المكلفين بحفر الآبار وبناء الخزانات العلوية والأرضية ووضع الحلول معهم وتقديم تقرير يتضمن تكلفة المشروع وقيمة العقود والمبالغ المسددة وقيمة المبالغ للأعمال المتبقية.

