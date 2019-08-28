جلالة يلتقي أونيس لبحث صعوبات العاملين بالقطاعات الحكومية

التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين رئيس اللجنة العليا لشؤون النازحين يوسف جلالة، أمس الثلاثاء، مع رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، لبحث الصعوبات التي تواجهها القطاعات الحكومية، بما فيها بعض العاملين بالهيئة النازحين من مناطق الاشتباكات وفقدانهم ممتلكاتهم، وعدم قدرتهم الحضور لأعمالهم.

وطالب جلالة -خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس-من أونيس، العمل بالاستمرار في دعم النازحين وتوفير بدائل سكن والاحتياجات الأساسية للنازحين من موظفي الهيئة ونخب المثقفين.

كما تم خلال اللقاء الاطلاع على تقرير نتائج أعمال اللجنة دعم النازحين من خلال البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين، والتأكيد على أنه سيقوم بنقل مطالب القطاعات للجنة الطوارئ، تمهيدَا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا