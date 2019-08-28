تفاصيل لقاء السراج مع قائد الأفريكوم والسفير الأمريكي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الاثنين الماضي، مع كل من قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) ستيفن تاونسند، وسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا رتشارد نورلاند وعدد من كبار ضباط القيادة، لبحث آخر التطورات السياسية والأوضاع الميدانية في مناطق القتال في ليبيا.

وجدد السراج خلال اللقاء –الذي عقد بتونس-تأكيده على الاستمرار في الدفاع عن العاصمة ومدنية الدولة والتصميم على دحر العدوان، كما أثنى على التعاون المستمر مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات وبالأخص في مكافحة الاٍرهاب.

من جانبه جدد السفير الأمريكي تأكيده بانه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن الولايات المتحدة تسعى لوقف العمليات العسكرية وإيجاد حلول دبلوماسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية، في حين أشاد قائد القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا بدور حكومة الوفاق في محاربة الإرهاب، واستمرارها في ذلك رغم الوضع الاستثنائي الراهن، مؤكداً على أن الأزمة الراهنة سببت وبشكل واضح في عودة نشاط التنظيمات الإرهابية واستفادتها من الفجوة الأمنية، رغم ما تحقق سابقاً من نجاحات مشتركة في القضاء على معظمها، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لضرب بؤر الإرهاب أينما وجدت، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة في هذا الشأن.

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