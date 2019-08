وصول دفعة من الحجاج إلى مطار مصراتة الدولي

المتوسط:

وصلت إلى مطار مصراتة الدولي فجر اليوم الأربعاء طائرة الخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار المدينة المنورة وعلى متنها حجاج بيت الله الحرام من بلديتي زليتن ومسلاتة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الحجاج محمد الكشر أن عدد الحجاج الذين وصلوا فجر اليوم الأربعاء بلغ 257 حاجاً وحاجه بينهم 209 حاج وحاجه من بلدية زليتن و 48 من بلدية مسلاتة لافتاً إلى أن كافة الحجاج يتمتعون بموفور الصحة والعافية .

و كان في استقبال الحجاج لدى وصولهم إلى المطار أهاليهم وذويهم بالإضافة إلى رجال أمن وجمارك المطار وإدارته وموظفيه وفرق من مفوضية الكشافة والمرشدات.

