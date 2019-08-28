تعرف على أبرز نقاط لقاء سيالة مع وزير الدفاع الياباني

اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، بالعاصمة اليابانية طوكيو مع وزير الدفاع الياباني تاكيشي اوايا والذي كان يشغل في السابق منصب نائب وزير الخارجية.

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث سبل تطوير التعاون والاستفادة من خبرة الجانب الياباني خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث طلب سيالة مساعدة الجانب الياباني في تدريب خفر السواحل وحرس الحدود وإمكانية تزويد الدولة الليبية بأجهزة مراقبة الحدود ورفع كفاءات الكوادر الليبية في مجالي مكافحة الهجرة غير القانونية، وعودة السفارة اليابانية للعمل من داخل العاصمة طرابلس، ومكافحة الإرهاب.

من جانبه عبر الوزير الياباني عن إعجابه بنجاح ليبيا في عملية التخلص من أسلحة الدمار الشامل، وتمنى ان تحذو بعض دول المنطقة حذوها.

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