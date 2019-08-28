ملف المجموعات المتطرفة في ليبيا على طاولة اجتماع قائد الأفريكوم والسفير الأمريكي بـ”السراج”

تونس-العنوان

وَصلَ القائد الجديد للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الجنرال “ستيفن تاونسند”، إلى العاصمة التونسية الاثنين الماضي، لحضور اجتماعات تركز على العلاقات الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التونسية، وكذلك المصالح الأمنية الأمريكية في ليبيا.

وفيما يتعلق بليبيا، التقى “تاونسند” برفقة السفير الأمريكي الجديد في ليبيا، “ريتشارد نورلاند”، مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وكان هذا الاجتماع التمهيدي الذي عقد في تونس بمثابة فرصة لبناء علاقات جديدة وتقييم الوضع في ليبيا. وتطرقت المحادثات لموضوعات تتعلق بمناقشة البيئة الأمنية، وأهمية معالجة التهديد الذي تشكله المنظمات المتطرفة العنيفة القائمة، والحاجة إلى حل النزاع في ليبيا.

وصرح الجنرال تاونسيند بأنه أكد “لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على أهمية دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي.”

ولتعزيز هذه النقطة، سيلتقي تاونسند ونورلاند لاحقًا مع غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث سيناقشان معه الطرق التي يمكن أن يواصل الجيش الأمريكي من خلالها التعاون مع الأمم المتحدة لدعم التسوية السياسية في ليبيا.

وقال تاونسند “نحن ملتزمون بإجراء حوار مفتوح وشفاف حول هذه القضية الأمنية العاجلة. نحن نؤيد بالكامل جهود الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الليبية لتعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في ليبيا.”

وبالنظر إلى الصراع الحالي في ليبيا، أشار تاونسند إلى أهمية ضمان احتواء التهديد الذي تشكله التنظيمات المتطرفة العنيفة لتجنيب ليبيا والمنطقة المزيد من عدم الاستقرار.

وقال تاونسند: “من الأهمية بمكان التأكد من أن المنظمات المتطرفة العنيفة لا تشعر بأنها تستطيع استغلال الظروف في ليبيا لإحداث الفوضى وتعزيز أهدافها. لقد كان هذا مجال اهتمام مشترك وإحدى النقاط التي ناقشناها خلال اجتماعاتنا. ان التعاون الوثيق مهم لمعالجة تهديد المنظمات المتطرفة العنيفة. “

وتواصل القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق استقرار الوضع السياسي في ليبيا ووقف أنشطة المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي. وعلى الرغم من عدم وجود عناصر تابعة لأفريكوم حاليًا في ليبيا، فإن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا تواصل مراقبة الأوضاع في ليبيا وتقييم جدوى وجود عسكري أمريكي متجدد بمجرد أن تسمح البيئة الأمنية بذلك.

وقال السفير الأمريكي نورلاند: “إنني ممتن لأفريكوم على كل المساعدة التي قدمتها في الماضي لدعم الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا، وآمل أن تمكن الظروف في النهاية أفريكوم من العودة.”

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